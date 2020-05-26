شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة مقدمي الخدمة الطبية: هناك 46 ألف عامل بالمنظومة داخل مستشفيات العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، التعازي لأسرة طبيب مستشفى المنيرة، وذلك عقب وفاته بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن كل من يعمل في وزارة الصحة في هذه المرحلة يركزون في المجهود الذي يقدمونه فقط.

وأضاف نصر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر التليفزيون المصري، هناك 46 ألف طبيب موجودين في مستشفيات العزل والحجر الصحي والحميات ومستشفيات الصدر، مشيرًا إلى أن وجميعهم يركزون في عملهم والتوجيهات من الوزيرة ومن رئيس الوزراء ومن الرئيس السيسي.

وأكمل الدكتور أحمد نصر، أن الوحدة تقدم كل أوجه الدعم لمقدمي الخدمة الطبية وهي وحدة تم إنشاؤها مؤخرًا، موضحًا أنه منذ منتصف شهر أبريل أجرينا 19 ألف تحليل لكل العاملين في مستشفيات المخالطين والمترددين لجميع الفرق الطبية و8000 تحليل بي سي آر.

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وكشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، عن أن التحقيق الذى فتحته وزارة الصحة اليوم، فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقالت المصادر إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتابع نتائج هذا التحقيق وما سيتوصل إليه من نتائج، فى ظل اهتمامه بتنفيذ أقصى درجات الرعاية الصحية والسلامة لجميع أعضاء الأطقم الطبية المشاركين فى مكافحة فيروس كورونا.

وسبق أن وجه الرئيس السيسى التحية لأطباء مصر وأعضاء الأطقم الطبية على دورهم فى مكافحة فيروس كورونا وعلاج المصابين به، كما وجه قبل أيام بإطلاق أسماء الأطباء الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا بجانب أسماء القضاة وضباط الشرطة والجيش من الشهداء على شوارع المدن الجديدة في مصر.