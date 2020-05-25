شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والعراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء، كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.