شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة هروب «مصاب كورونا بالدلنجات».. «الصحة»: الخروج قبل 5 أيام مخالف للتعليمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر طبية بوزارة الصحة، أن شروط خروج المرضى المقررة من الوزارة للمرضى المصابين بفيروس «كورونا» المستجد من الفنادق والنزل والمدن الجامعية، هي أن يكون المريض أنهى بروتوكول علاج الحالات البسيطة ومدته 5 أيام، وألا تكون ظهرت عليه أعراض ذات صلة آخر يومين، وأن يستطيع توفير مكان للعزل، وبالتالي فإن خروج مريض من المستشفى قبل مرور 5 أيام يصبح مخالف لتعليمات وزارة الصحة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى في مصدر رسمي بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، هروب أحد مصابي كورونا الذي دخل المستشفى آخر أيام شهر رمضان وخرج منها يوم العيد، مؤكدًا أنه خرج بناءً على طلبه، مشيرًا إلى وجود 22 حالة غيره خرجت من المستشفى ويقوم الترصد بمتابعة حالاتهم.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أول أيام العيد، واقعة وصفها المستخدمون بأنها «هروب» نجار «35 سنة» مقيم بإحدى قرى مركز الدلنجات مصاب بفيروس «كورونا» من مستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحي، والذي تم تحويله إليه، السبت، من مستشفى صدر دمنهور بعد ظهور نتائج المسحة الخاصة به وتأكد أنها إيجابية، وقال مستخدمي موقعه «فيس بوك» أن المذكور «دخل المستشفى يوم الوقفة وعاد للمنزل يوم العيد»، وأضاف آخرون أن المذكور «كان عايز يعيِّد مع أهله».

وقال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، إن المذكور والذي ثبت إصابته بالفيروس، السبت، وتم حجزه في المستشفى عاد إلى القرية، وأبلغ أهالي القرية عن وجوده، قام الدكتور أسامة عمار، مدير الإدارة الصحية بالدلنجات بالاتصال بأسرته والتي أتت به لمستشفى الدلنجات العام.

وأوضح «غطاس»، أن مستشفى الدلنجات أصبح مؤخرًا أحد المستشفيات التي يمكن عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد به، وأنه يوجد به 6 مصابين يتم علاجهم به، وأن المذكور تم حجزه بمستشفى الدلنجات لإعطائه الجرعات الدوائية وسيتم إجراء أول مسحة له الخميس المقبل بعد مرور 5 أيام على تلقيه الجرعات الدوائية المقررة وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وأضاف «غطاس» أن الوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الصحية وإدارة الطب البيطري بالدلنجات قامت برش وتعقيم وتطهير القرية بالإضافة إلى 3 قرى أخرى من بينهم قرية المصاب الذي تم تأكيد إصابته السبت، آخر أيام شهر رمضان.

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