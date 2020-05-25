شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسيون عرب وأجانب بين النزلاء.. ارتفاع إشغالات فنادق الغردقة في ثاني أيام العيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت فنادق الغردقة ارتفاعا كبير في نسبة الإشغالات في اليوم الثاني من إجازة عيد الفطر، حيث شهدت السياحة الداخلية إقبالا من المواطنين في ظل الإجراءات والضوابط المتخذة لمواجهة أزمة فيروس كورنا من جانب وزارة السياحة.

وحققت فنادق منطقتي الجونة وهاواي شمال الغردقة نسبة إشغالات وصلت ١٠٠٪من الطاقة المسموح بها من وزارة السياحة التي تبلغ ٢٥٪من حجم كل فندق سياحي

كما شهدت فنادق الغردقة والجونة استقبال عدد من الدبلوماسيين الأجانب والعرب العاملين في مصر من عدة سفارات لقضاء إجازة عيد الفطر

وتواصل تعليق عمل جميع مراكز الغوص والأنشطة البحرية «السفاري- السنوركل- كايت سيرف- ويند سيرف- غواصات. مع استمرار إغلاق الشواطئ العامة بمختلف المدن

كما واصلت لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلين من محافظة البحر الأحمر أعمالها بالمرور على عدد من هذه الفنادق، وذلك للتأكد من مدى التزامها بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية والتأكد من مستوي جودة الخدمات والرقابة من الشركات العالمية سيضمن استمرارها في استقبال النزلاء، وأنه تم خلال عملية التفتيش التأكد من التزام هذه الفنادق بتطبق الضوابط والإجراءات الوقائية منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات الحرارة للضيوف وتطهير اليدين وأن أعمال التعقيم والتطهير تتم بصفة مستمرة، وتطهير منطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

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السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة

السياحة الداخلية بفنادق الغردقة