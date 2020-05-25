شكرا لقرائتكم خبر عن أمامها مصحف كبير.. أول صورة لرجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر برنامج «ET بالعربي»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الاثنين، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى عزل أبوخليفة بالإسماعيلية.

وظهرت الفنانة رجاء الجداوي وهي أمامها مصحف كبير، وكتب حساب البرنامج: «أول صورة لرجاء الجداوي من الحجر الصحي».

رجاء الجداوي داخل مستشفى العزل

كانت الفنانة رجاء الجداوي قد طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس «كورونا»، ووجّهت الجداوي، في مداخلة هاتفية مع «تغطية خاصة من راديو مصر»، الاثنين، رسالة للمصريين من داخل مستشفى العزل قائلة: «خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده»، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت أنها توجه الشكر لكل من سأل عنها ودعا لها بالشفاء، لافتة إلى أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل «لعبة النسيان» الذي عرض في رمضان، مستطردة أنها اضطررت للتصوير في ظل أزمة «كورونا» بسبب التزامها بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة.

كانت مصادر صحية، فضلت عدم ذكر اسمها، قد أعلنت أن الفنانة رجاء الجداوي تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، مضيفة أنه تم إجراء اختبار «كورونا» للفنانة وظهرت النتيجة إيجابية. لذا نقلت الفنانة إلى مستشفى العزل بمنطقة أبوخليفة في الإسماعيلية.

وانطلقت الدعوات للفنانة بالشفاء من الفنانين والفنانات، الساعات الماضية، فقالت الفنانة أنغام: «حبيبتي يا جوجا ألف سلامة عليكِ يارب أشفيها وعافيها أنت الشافي ربنا يطمن قلوب كل محبينك عليكي يارب رجاء الجداوي»، وقالت الفنانة دنيا سمير غانم: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي.. بنحبك أوي».

وتابعت الفنانة زينة: «يارب تشفيها وترجعها لبنتها وبيتها وكل اللي بيحبوها.. أدعوا لها أرجوكم يارب عافيها هي وكل مريض يارب».

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في حين، علّقت الإعلامية بوسي شلبي على الحالة الصحية للفنانة، قائلة عبر «انستجرام»: «أحب أطمن جمهور رجاء الجداوي.. لسه مكلماها وبطمنكم عليها، هي أحسن وبتشكركم كلكم وإن شاء الله تقوم بالسلامة دعواتكم».