شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص مبان بالمدينة الجامعية ببني سويف لعزل وعلاج هيئة التدريس والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قرارًا الاثنين، بتخصيص 2 مبنى من مباني المدينة الجامعية «طلاب بشرق» لعزل وعلاج المرضى من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة وأبناء محافظة بني سويف المصابين بفيروس كورونا المستجد، متى كانت حالاتهم من الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تستدعي الإقامة في المستشفى طبقًا لبروتوكولات العلاج المعتمدة علميًا.

وأوضح الدكتور منصور، في بيان، أنه سيجري تخصيص 2 مبنى من مبان المدينة الجامعية «طلاب شرق» لطلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة، وذلك خلال فترة تأدية الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة أن طلاب السنوات النهائية سيقيمون أثناء الامتحانات بشرق النيل بينما الطالبات بعبدالسلام عارف والرمد، مشيرًا إلى أن هناك جدرا فاصل بين مباني العزل وإقامة الطلاب خلال فترة الامتحانات وسيكون هناك مدخل خاص لكل، وسيقيم كل طالب بحجرة منفصلة لمراعاة إجراءات التباعد وجميع الإجراءات الاحترازية التي تتم على مدار الساعة.

كما كلف الدكتور منصور عميد كلية الطب بالإشراف واتخاذ الإجراءات التي تضمن حسن تنظيم العمل وإعداد جداول عمل الفريق الطبي والإداري داخل مبان المدينة الجامعية المخصصة للعزل الطبي.وطالب رئيس جامعة بني سويف جهات الجامعة المختصة باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة جميع قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار المرض وتطبيق جميع قواعد السلامة والصحة المهنية، والتنسيق يوميًا مع غرفة عمليات وزارة الصحة بالنسبة لجميع الحالات المحجوزة بالمدينة الجامعية.

وأكد أن هذا يأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة تجاه أبناء محافظة بني سويف وفي إطار الرعاية الصحية التي تكفلها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، ونظرًا للظروف التي تمر البلاد والجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة جانحة كورونا المستجد، وفي ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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