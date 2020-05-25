شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفى مدينة نصر يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاة طبيب المنيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عطا، مدير مستشفى التأمي الصحي بمدينة نصر، إن حالة الطبيب وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفى إثر إصابته بفيروس «كورونا» بمستشفى المنيرة، كانت متاخرة عند وصوله مستشفى التأمين الصحي.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الاثنين، أنه انتظر الطبيب المتوفى على بوابة المستشفى باثنين من أطباء الرعاية بعد تلقيه إخطارا من الطبيب مصطفى غنيمة، وتم تجهيز الرعاية المركزة وسيارة الإسعاف أمام المستشفى.

وأوضح عطا تفاصيل حالة الطبيب المتوفى، مؤكدا أنه وصل ونسبة الأوكسجين تحت 49% ودرجة التشبع تحسنت جزئيا بعد وضعه على جهاز الأكسجين في الرعاية المركزة، ولكنه كان ضعيف الاستجابة وحصل فورا على كل العلاج وحاولنا بأقصى إمكانيات المستشفى ولكن الحالة كانت متأخرة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الاثنين، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، وذلك فور علمها بالواقعة، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.