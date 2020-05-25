شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوزع 300 كرتونة أغذية على أسر العزل المنزلي بـ«طه شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عددًا من منازل أسر العزل المنزلي بقرية طه شبرا التابعة لمركز ومدينة قويسنا للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، والتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة حفاظًا على سلامتهم، مؤكدًا متابعة تلك الأسر بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم، ورافقه نائبه محمد موسى ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.

وبحسب بيان، الاثنين، وزع المحافظ 300 كرتونة مواد غذائية و100 كيلو لحمة على أسر العزل المنزلي، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكد على توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لهم.

كما وجه المحافظ رئيس مدينة قويسنا بضرورة بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم وجميع أماكن التجمعات وكذا فض الأسواق لمجابهة فيروس كورونا للحد من انتشار العدوى بين المواطنين. وكذا سرعة صيانة أعمدة الإنارة المعطلة بقري المركز ورفع كفاءتها من خلال كشافات ليد حديثة.

وناشد محافظ المنوفية الأهالي ضرورة الالتزام بمنازلهم ومنع الاختلاط والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم وضرورة الوقوف مع الدولة صفا واحدا لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا على أن الدولة تسعى جاهدة في توفير جميع أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.