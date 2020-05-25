شكرا لقرائتكم خبر عن مصيف بلطيم خال من المصطافين في ثاني أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس محمد إمام، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار تكثيف الحملات الأمنية لإغلاق جميع مداخل المدينة، وحظر التجوال على الشواطئ والكورنيش، ومنع التجمعات، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

كما تابع اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار الغلق التام لكورنيش النيل والحدائق والمنتزهات العامة، وجميع مراكز الشباب، والملاعب، وجميع أنواع الرحلات النيلية بنهر النيل، ومنع التجمعات بالمدينة، وسط إجراءات أمنية مشددة، خلال عيد الفطر المبارك، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، ورجال الشرطة، والمرور، والمسطحات المائية، والإنقاذ النهري.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين بكل حسم وشدة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة بالغلق التام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، منعًا للاختلاط والتزاحم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.