شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. مقارنة بين إصابات الأطباء فى مصر والعالم والنتيجة مفاجآة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى القطاع الطبي في كل دول العالم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة أنهم خط المواجهة الأول للتعامل مع الفيروس وإنقاذ المرضى، ولذلك تحدث مسئولون بمنظمة الصحة العالمية أكثر من مرة عن أعداد إصابات ووفيات الأطقم الطبية في كل دولة العالم، لكن تلك الأرقام بالمقارنة بالوضع في مصر قد تفاجئك.

الفيديو التالى يرصد تلك الأرقام منذ بداية الأزمة في كثير من دول العالم، والوضع في مصر بالنسبة لتلك النسب والأرقام الدولية.