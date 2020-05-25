شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا بالولايات المتحدة تتجاوز مليون و700 ألف إصابة و100 ألف وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة روسيا اليوم، إن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الاثنين، تجاوزت عتبة 1.7 مليون حالة، بينما يقترب عدد ضحايا الجائحة من 100 ألف شخص.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إدارة ترامب تتعهد بشراء 100 مليون مسحة لاختبار كورونا بنهاية العام وتوزيعها على الولايات للمساعدة فى توسيع قدرات الولايات المتحدة فى إجراء اختبارات فيروس كورونا.

وفى تقرير للكونجرس تم تسليمه فى الموعد النهائى الذى حدده المشرعون لمسئولى الصحة الفدراليين لتقديم إستراتيجية قومية للاختبار، ضاعفت الإدارة موقفها بأن الولايات وليس الحكومة الفيدرالية هى التى ينبغى بأن تتحمل المسئولية الأساسية لإجراء الاختبارات التشخيصية للمساعدة على وقف الوباء.

وحصلت الصحيفة على نسخة من الوثيقة التى جاءت فى 81 صفحة بعنوان "خطة الاختبار الاستراتيجيى لكوفيد 19" من أحد المصادر فى الكابيتول غير المخول بالكشف عنها. ولم يتم الكشف عن الوثيقة رسميا من قبل مسئولى الصحى الفيدرالية، بل تم تقديمها إلى أربعة لجان فى الكونجرس كما يقتضى القانون.