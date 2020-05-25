شكرا لقرائتكم خبر عن ملف الصحة.. أولوية للرئيس السيسي وإجراءات بمواصفات عالمية..(فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بقطاع الصحة، من بين عدة مسارات اتخذتها الدولة لمواجهة كثير من التحديات، وحيث سعت لتطوير القطاع الصحى عبر حزمة من الاجراءات أطلقها الرئيس السيسى.
واهتم الرئيس السيسى بمشروع التأمين الصحى الشامل، وبناء مستشفيات نموذجية وفق أحدث النظم العالمية، وحيث استعرض فيلم وثائقى بعض النماذج فى تلك المستشفيات، وماقامت به الدولة من عمليات تطوير شامل فى كثير من المستشفيات فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وعقب انتشار فيروس كورونا، تصدت الدولة المصرية للأزمة، بتخصيص مستشفيات المنظومة الجديدة للعزل الصحى، بعد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، واستطاعت الدولة الوقاية بالإضافة للقيام بأعمال التنمية التى تهدف إليها مصر.
واستعرض الفيلم الوثائقى الاجراءات التى تتم داخل المسستشفيات فى التعامل مع مصابى فيروس كورونا، وكيفية تطبيق البرتوكول العلاجى، وتحاليل البى سى أر، بالإضافة لاجراءات العزل الصحى.
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