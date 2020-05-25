رئيس البرلمان العراقي يهنئ السيسي بعيد الفطر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس مجلس النواب العراقي قدم التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والرخاء.

كما أعرب عن تقدير الشعب العراقي لمواقف مصر الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر من ثقل وركيزة للأمن والاستقرار بالوطن العربي.

وأعرب الرئيس من جانبه عن خالص الامتنان لهذه اللفتة الأخوية، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، ومشيداً بما تشهده مسيرة التعاون الثنائي بين مصر والعراق من تطور خلال الفترة الأخيرة.