السياحة: غرف عمليات بالمحافظات للتأكد من التزام الفنادق بإجراءات الوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شكلت وزارة السياحة والآثار غرف عمليات بجميع مكاتب الوزارة بالمحافظات السياحية للمرور والتفتيش على الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي، مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن جميع الفنادق تطبق كافة الاشتراطات والضوابط الصحية المعتمدة وأن نسب الإشغال بها وفقًا للنسب المسموح بها، حيث تتراوح نسب الإشغال ما بين 5% إلى 25%.

وأشارت سامية سامي، رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية، إلى أنه تم تسليم فندق "بسمة" السياحي بمحافظة قنا شهادة السلامة الصحية وذلك بعد استيفاء كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء لينضم إلى باقي الفنادق التي تم مراجعتها وتسليمها شهادات السلامة الصحية.