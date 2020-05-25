محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي: شن حي بولاق الدكرور، برئاسة عبدالله نور، رئيس الحي، حملة ليلية مكبرة علي المحلات غير الملتزمة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمنطقة زنين وطابق الديابة. وأسفرت الحملة، وفق بيان، اليوم الاثنين، عن إيقاف نشاط ملعب كرة قدم وظبط ملاهي شعبية بمنطقة طابق الديابة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال حملة ليلية مكبرة.. إيقاف نشاط ملعب كرة قدم في بولاق الدكرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.