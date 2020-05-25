إصابة موظف بوكالة "أنباء الشرق الأوسط" بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ظهور حالة مصابة بفيروس كورونا بالوكالة لموظف يعمل بالمخازن، مضيفا أنه تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على الفور واتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويله للمستشفى المختصة.

وأضاف حسن، في بيان، اليوم الاثنين، أنه تم إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة وتعقيم الدور الذي يعمل به الزميل وإغلاق القسم الذي كان يعمل به وإحالة زميلين كانا فقط في الدور السادس لتوقيع الكشف الطبي ومنعهما من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين.

وأشار إلى أنه يتم تعقيم مبنى الوكالة بصورة دورية مع توافر أجهزة التطهير بكافة أدوار الوكالة إلى جانب قياس درجات الحرارة لكن من يدخل من باب المؤسسة.

وأكد أنه يتابع حالة الزميل المعزول، مشيرا إلى أنه وعقب ظهور وباء كورونا تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمؤسسة تضم أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية واللجنة النقابية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الشأن إلى جانب تخفيض أعداد العاملين المترددين على المؤسسة يوميًا والسماح الزميلات بالعمل من المنازل .