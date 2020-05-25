برلمانية: مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، أكدت خلاله وجود مخطط إخواني لضرب الأطقم الطبية وتحريضهم ضد الدولة دون تحرك من الجهات المعنية.

وأكدت النائبة، في بيان، اليوم الاثنين، أن هناك تحركات مكثفة من اللجان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضرب الجيش الأبيض، وذلك من خلال تحريض الأطباء على الاستقالة وتصدير حالة تجاهل الحكومة ووزارة الصحة حقوقهم في التأمين والعلاج وغيره.

وتابعت: يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد استجابة لهذا المخطط، خاصة مع رصد استقالات من قبل الأطقم الطبية، وصياغتها بشكل يدغدغ المشاعر ويحض على هذا السلوك، الذي يمكن وصفه بالخيانة إن كان دون سبب حقيقي أو بهدف ضرب الدولة.

وأوضحت أن المخطط قائم على خفض واضعاف الروح المعنوية للجيش الأبيض وسلبه عزيمته على القتال، وإشاعة أن الحكومة تخلت عن دعمها وتأمينها لهم، وكذلك عدم تقدير الشعب لجهودهم في الأزمة وكونهم خط الدفاع الأول.

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وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن نقابة الأطباء أصدرت بيانات علقت فيه على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن مواجهة جائحة كورونا واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص.

وشددت مايسة عطوة: ذلك لا يمنع وجود واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وأكدت ضرورة قيام جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بدورها في حماية الأطقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لهم لضمان سرعة علاجهم.

وأشارت إلى أهمية دور وزارة الصحة ونقابة الأطباء في إجهاض هذا المخطط، وتأكيد دعم الأطقم الطبية في الأزمة، وحرص الدولة على تأمينهم بشكل فائق يحميهم ويحمي أسرهم.