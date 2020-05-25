محافظة الجيزة: إزالة ملاهي شارع الحلو بالهرم "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
قرر حي الهرم بالجيزة، برئاسة اللواء خالد عصر، إزالة ملاهي مخالفة لقرارات الحظر وذلك للحد من التجمعات بشارع ترعة الحلو آخر فيصل.
وكان قرر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين اعتبارًا من الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة خلال فترة عيد الفطر.
وتشمل الإجراءات التي تم تطبيقها من أول أيام عيد الفطر حتى انتهاء إجازته غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور على مدار اليوم.
كما شملت وقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، وحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، فضلًأ عن حظر تحرك المراكب النيلية أو تواجد أي تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.
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