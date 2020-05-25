محافظة القاهرة: استمرار أعمال رش وتطهير أحياء العاصمة في اليوم الثاني للعيد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة، استمرار جهودها لتنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بتنفيذ أعمال النظافة والرش والتطهير وصيانة أعمدة الإنارة، وشبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، وفق بيان، على ضرورة الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بشأن تطبيق ساعات حظر تنقل المواطنين، مشيراً إلى ضرورة استغلال فترة الحظر في تنفيذ الأعمال وفقا لخطة المحافظة، ورفع درجة الاستعدادات القصوى خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وفي هذا الإطار شهدت أحياء محافظة القاهرة نشاطا مكثفا خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك أسفر عن:

1- حي البساتين.. إصلاح طفح بالصرف الصحي بشارع أحمد زكي وعمارات صقر قريش.

2- حي السيدة زينب.. صيانة أعمدة الإنارة في عدة شوارع بنطاق الحي وتلاحظ أثناء إتمام الأعمال وجود عامود إنارة مفتوح بتقاطع شارع الجامع الإسماعيلي مع شارع خيرت وتم اتخاذ اللازم حرصا على حياة المواطنين.

3- حي باب الشعرية.. تعقيم وتطهير مستشفى سيد جلال.

4- حي الخليفة.. زراعة ميدان السيدة نفيسة بالنباتات والزهور.

5- حي المطرية.. رفع أكوام القمامة بشوارع المشروع، عمر المختار، الكابلات.

6- حي الزاوية الحمراء.. رفع تجمعات القمامة بشوارع ترعة الإسماعيلية، منشية الجمل.