"الوطنية للصحافة" تشدد على التزام المؤسسات الصحفية بأقصى درجات الأمان والحماية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة اتباع المؤسسات الصحفية القومية أقصى درجات الأمان والحماية حرصا على صحة العاملين، والتعامل بشفافية وإفصاح بشأن الحالات التي يتم اكتشافها واتخاذ إجراءات الغلق فورا، بعد ان لاحظت الهيئة ظهور حالات إصابة مؤخرا.

وطالبت الهيئة، رؤساء المؤسسات، بالإشراف بأنفسهم وبشكل مباشر على الإجراءات التي يتم اتخاذها.

وحددت بعض الإجراءات المطلوب تنفيذها بدقة على النحو التالي :

- تطهير وغلق الأماكن التي تظهر فيها العدوى دون تأخير منعًا لانتشارها.

- تطبيق إجراءات العزل في المنازل للمخالطين لمدة 14 يوما، وعدم السماح لهم بالذهاب للعمل.

- توفير مواد التطهير مثل الجيل والكحول في أماكن العمل والتعقيم والتطهير اليومي المستمر.

Advertisements

- استخدام كواشف الحرارة لكل من يدخل مكان العمل.

- عدم السماح بدخول أماكن العمل بأي صورة إلا بعد ارتداء الكمامة.

- الإبلاغ الفوري عن حالات الإصابة وإخطار الهيئة بتفيذ الإجراءات الاحترازية بمنتهى الدقة والحزم.

- الاستعانة فقط بالعمالة الضرورية وفي أضيق الحدود ومراعاة التباعد في أماكن العمل.

- تحديد مسئول لإدارة الأزمة في كل مؤسسة يتلقى البيانات والإخطارات ويتابع الإجراءات التي يتم اتخاذها.

ودعت الهيئة، للمتابعة الدقيقة من رؤساء مجالس الإدارة والالتزام بأقصى درجات الشفافية والإفصاح في الإبلاغ عن الحالات المصابة واتخاذ ما يلزم لحماية العاملين .