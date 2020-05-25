تعرف على الشروط.. فتح باب التقديم لجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن مجلس أمناء جائزة أحمد فؤاد نجم، لشعر العامية المصرية، عن فتح باب التقدم للجائزة في دورتها السابعة اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 مايو 2020 وحتى الأحد 26 يوليو 2020، وفقا للقواعد التالية:

أولًا: جوائز الأعمال الشعرية بإجمالي 150 ألف جنيه ومقسمة على النحو التالي 100 ألف جنيه تقسم بالتساوي على المتسابقين العشر الأوائل، و50 ألف جنيه للفائز الأول من بين العشر ولا يجوز تقسيمها.

وتتضمن شروط الجائزة أن تكون الأعمال الشعرية المتقدمة للجائزة ديوان شعري مكتوب بالعامية المصرية، وأن تكون الطبعة الأولى من الديوان صدرت خلال العامين السابقين بين يناير 2018 وديسمبر 2019، وتمنح الجائزة للشعراء الأحياء فقط وقت التقدم للجائزة، وتمنح الجائزة للشاعر شخصيًا وليس للناشر أو المؤسسة أو الجهة المتقدمة، وألا يزيد عمر المتقدم للجائزة عن أربعين عامًا في يوم 26 يوليو 2020.

ويتم التقدم بديوان واحد فقط لكل شاعر ولا يجوز للشاعر التقدم بنفس العمل مرة أخرى في دورة تالية.

وتقبل الأعمال المرشحة من الأفراد والناشرين والهيئات الثقافية والجامعات والمؤسسات العلمية بشرط موافقة الشاعر كتابية على التقدم للجائزة وقبولها في حالة فوزه بها.

أما جائزة الدراسات النقدية لشعر العامية قيمتها 50 ألف جنيه، ولا يجوز تقسيمها.

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وتتضمن شروط التقدم لجائزة الدراسات النقدية لشعر العامية أن يكون العمل كتابا منشورا أو بحثا للحصول على درجة الدكتوراة أو الماجستير باللغة العربية، ويكون صدر أو أُجيز خلال الفترة من أول يناير 2015 حتى نهاية موعد التقديم في 26 يوليو 2020، وأن يتناول العمل شعر العامية المصرية، ولا يشترط في هذا الفرع حد أقصى للسن.

وتستقبل الأمانة العامة للجائزة الدواوين الشعرية والدراسات النقدية اعتبارا من يوم 27 مايو 2020 وحتى 26 يوليو 2020، ولا يتم الالتفات إلى الأعمال الوارد قبل هذا التاريخ أو بعده، وعلى الراغب في المشاركة أن يقدم 6 نسخ من الديوان الشعري، أو 4 نسخ من كتاب الدراسات النقدية.

وتعلن لجان التحكيم أسماء الفائزين في الذكرى السابعة لرحيل أحمد فؤاد نجم في الثالث من ديسمبر 2020.

يذكر أن جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامة، أطلقت عام 2014، ويضم مجلس أمناء الجائزة كل من الدكتور عماد أبوغازي، وزير الثقافة الأسبق، والشاعر إبراهيم داود، ومحمد العدل، والمخرج مجدي أحمد علي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.