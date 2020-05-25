أخبار مصر | الزراعة: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعة في ثاني أيام العيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزراعة: إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعة في ثاني أيام العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم إزالة 26 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في ثاني أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ويأتي ذلك وفق تقرير، الذي تلقاه الوزير من الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أعده د انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.



وأفاد التقرير أنه قرارات الازالة اليوم شملت 26 حاله من إجمالي 28 حالة وجاري اتخاذ الإجراءات لإزالة الحالتين الاخريين، كما أن إجمالي المساحة المعتدى عليها 17 قيراط والمساحة التي تم إزالتها في المهد 14 قيراط.



وأوضح القيصر، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتطبيق القانون عليهم بكل حزم وصرامة.

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وأشاد القيصر بجهود مديريات الزراعة في المحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وأيضا تعاون أجهزة الشرطة والحكم المحلي التي ساهمت في الحد من حالات التعدي ثم ازالة التعديات في مهدها حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها ثروة قومية.