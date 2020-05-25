أخبار مصر | "صحة النواب" تنتفض ضد المتربصين بمصر.. "يستغلون أي فرصة لإثارة الأزمات الفوضى"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "صحة النواب" تنتفض ضد المتربصين بمصر.. "يستغلون أي فرصة لإثارة الأزمات الفوضى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى كل الدعم المادي والمعنوي للأطباء الذين هم خط الدفاع الأول عن مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19|.

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم، أنه تم تخصيص 20 سريرًا داخل كل مستشفى عزل خاص للأطباء، فضلًا عن توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية التي يحتاجون إليها.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن الأطباء في هذا التوقيت الحرج الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لعبور هذه الأزمة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على الأطقم الطبية وتوفير كافة الضمانات لضمان حقوقهم.

وأشار عضو صحة النواب، إلى أن هناك متربصين بمصر سواء في الداخل أو الخارج بشتى انتماءاتهم ويحاولون استغلال أي فرصة لإثبات أن هناك تقصير من الحكومة والدولة والمسؤولين لإثارة الأزمات والفوضى وزعزعة استقرار البلاد، وأن الشعب المصري واعِ والأطباء واعيين، مستطردًا: "لا نرضى بأن يكون هناك تقصير في الاهتمام بالأطباء وأسرهم".

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الصعوبات موجوده بجميع دول العالم كما أن طبيعة عمل الأطباء بها صعوبة في المعتاد، قائلًا: "إحنا في معركة هل هناك أحد يدخل معركة بدون خسائر؟ ولكن علينا أن نأخذ بالأسباب وجميع الاحتياطات للخروج من هذه الازمة بأقل الخسائر المُحتملة.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.