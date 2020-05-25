أخبار مصر | لليوم الثاني على التوالي.. مدينة نصر بلا محتفلين في عيد الفطر (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لليوم الثاني على التوالي.. مدينة نصر بلا محتفلين في عيد الفطر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية حالة التواجد في الشوارع من المواطنين، خصيصًا أيام عيد الفطر المبارك في ظل انتشار وباء كورونا في مصر، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للبقاء في منازلهم.

وسجل حي مدينة نصر في اليوم الثاني على التوالي حالة من الالتزام العام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة والتي كان أبرزها البقاء في المنزل وعدم التجمع، فقد خلت الشوارع من المحتفلين بعيد الفطر المبارك على غير العادة، حيث كان أهالي حي مدينة نصر معتادين قضاء أيام العيد في المتنزهات والأماكن الترفيهية.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية عدد من اللقطات تشابهت مع لقطات أول ايام عيد الفطر المبارك، حيث الشوارع خالية تمامًا، والنقل العام متوقف، والأماكن الترفيهية من كافيهات ومقاهي وسينمات ومسارح مغلقة، والمحلات كذلك رغم أن الحظر يبدأ من الخامسة مساءً.

وهذا العام يمر على مصر استثنائيًا حيث اتخذت الحكومة المصرية عدد كبيرًا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والتي قضت بغلق كافة الأماكن الترفيهية.

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سجلت المشاهد التي التقطتها كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية إغلاق تام لشوارع مدينة نصر في ثاني أيام العيد، حيث اختار المواطنين وبعد الإعلان عن أرقام متزايدة بأعداد إصابات فيروس كورونا البقاء في المنزل على الشارع مضحين بأهم مناسبة تمر على مصر ألا وهي الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

والإجراءات التي اتخذتها الدولة تصاعدت خلال الأشهر الماضية حيث بدأت بإيقاف حركة الطيران، ثم إغلاق كافة الأماكن الترفيهية من مسارح ودور سينما وملاهي وغيرها، ثم توالت الإجراءات فتم إغلاق دور العبادة حيث تم تعطيل صلوات الجمع والجماعات في المساجد، والقداسات في الكنائس، ثم كان الإجراء الأخير بإيقاف صلوات التراويح في شهر رمضان الكريم، ثم تعطيل صلاة العيد ضمانًا لإجهاض أي تجمع محتمل.

ثم كانت الإجراءات المتتابعة في أيام عيد الفطر المبارك من استمرار غلق كافة أماكن الترفيه، والأماكن السياحية والأثرية، والكافيهات والمقاهي والسينمات والمسارح، بل وإيقاف كافة المواصلات العامة، والطرق بين المحافظات، في إطار إجراءات الحد والسيطرة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)