شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على انفجار في خط الصرف الصحي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مدينة طوخ انفجارًا بخط الطرد الرئيسي للصرف الصحي أسفل نفق الشهيد، وانتقلت الأجهزة المعنية لإصلاح العطل. وتلقي اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة طوخ، بلاغا بوقوع انفجار في خط الصرف الصحي بطوخ. وانتقل سمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ، وتابع إصلاح العطل، وتم رفع المياه من داخل النفق وفتح حركة المرور داخل النفق. وأوضح عمر أنه جرى التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لبيان العطل وإصلاح وتمت متابعة سحب المياه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 17,967

تعافي 4,900

وفيات 783

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