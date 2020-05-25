شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق مصري يوناني لإعادة الحركة السياحية وفقًا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالا هاتفيًا مع نظيره وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس (Harris Theoharis)، حيث بحثا سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في كلا الدولتين لاستقبال الزائرين، حيث أعلنت اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول في العالم مع بداية شهر يوليو.

وخلال الاتصال الهاتفي ناقش الوزيران دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ على صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

كما بحث الوزيران عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين، والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلي مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أولي لقاءات الوزيرين كانت في فبراير الماضي خلال أولى جولات وزير السياحة والآثار الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، بناء على الدعوة الموجه اليه من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية، وقد تمت حينذاك مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله المواني المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية، خاصة في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر، وخاصة تلك الموجودة على مسار العائلة المقدسة.