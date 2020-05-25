الأرصاد: شبورة وطقس لطيف غدا ثالث أيام العيد على القاهرة ومحافظات الوجه البحري والعظمى بالقاهرة تسجل 32 درجة

تعيش مصر في تلك الأيام حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية فمرة ترتفع درجات الحرارة ومرة أخرى تتراجع، ويتابع الملايين في مصر حالة الطقس بشكل يومي لمعرفة المستجدات التي تطرأ على حالة الطقس، ولذلك قررنا أن نوافيكم من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر.

حالة الطقس في مصر غدا الثلاثاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، وسيسود طقس معتدل في النهار مائل للبرودة في الليل على القاهرة ومحافظات الوجه البحري مع نشاط للرياح المعتدلة غالباً مع تكون شبورة مائية، بينما تشهد السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء طقس معتدل في النهار مائل للبرودة في الليل، والرياح تكون معتدلة تنشط غالباً.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تشهد محافظات الصعيد طقس مائل للحرارة في النهار مائل للبرودة في الليل، كما يتوقع الخبراء أيضاً اضطراب كبير على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء على بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 32 والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة.

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مطروح العظمى 25 والصغرى 17 درجة.

سوهاج العظمى 36 والصغرى 21 درجة.

قناة العظمى 36 والصغرى 22 درجة.

أسوان العظمى 37 والصغرى 21 درجة.