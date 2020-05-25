أسعار الذهب في مصر تتراجع اليوم بقيمة جنيهين.. وعيار 21 يسجل 758 جنيها

في الفترة الأخيرة صعدت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير جدا بفعل المتغيرات التي طرأت على السعر العالمي لأوقية الذهب الذي يعتبر من المؤثرات القوية في أسعار الذهب في العالم كله، ويحرص الملايين في مصر على معرفة أسعار الذهب يومياً لمعرفة كل ما هو جديد في سعر الذهب، فتابعوا معنا الآن في هذا المقال أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم الأثنين تراجعاً ملحوظ ثاني أيام عيد الفطر المبارك بقيمة جنيهين، بالتزامن مع إغلاق كامل لسوق الصاغة في مصر، وهذا بعد فرض الحكومة المصرية للإجراءات الوقائية ومنها حظر كامل لمعظم الأنشطة في الفترة من يوم الأحد إلى الجمعة.

وجاء تراجع أسعار الذهب اليوم في مثر بعد انخفاض السعر العالمي لأوقية الذهب بنسبة 0.40% ليسجل 1728 دولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل الذهب عيار 21 نحو 758 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 654 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 24 نحو 872 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات إلى 6104 جنيهات.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1728 دولاراً.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في مدن ومحافظات الجمهورية، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين فقط لا غير.