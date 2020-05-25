شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الرئيس السيسى يتابع نتائج التحقيق فى وفاة الدكتور وليد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، أن التحقيق الذى فتحته وزارة الصحة اليوم، فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، جاء بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقالت المصادر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتابع نتائج هذا التحقيق وما سيتوصل إليه من نتائج، فى ظل اهتمامه بتنفيذ اقصى درجات الرعاية الصحية والسلامة لجميع أعضاء الاطقم الطبية المشاركين فى مكافحة فيروس كورونا.

وسبق أن وجه الرئيس السيسى التحية لاطباء مصر واعضاء الاطقم الطبية على دورهم فى مكافحة فيروس كورونا وعلاج المصابين به، كما وجه قبل ايام بإطلاق أسماء الأطباء الذين ضحوا بحياتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا بجانب أسماء القضاة وضباط الشرطة والجيش من الشهداء على شوارع المدن الجديدة في مصر.

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وقال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انها وجهت بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة ، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.