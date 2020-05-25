شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. 5 ملايين و545 ألف مصاب بكورونا عالميا و347 ألف حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف، حول أحدث الإحصائيات المصرية والعالمية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تضمن ارتفاع حالات الإصابة عالميا لـ 5.545.427 مصاب، و347.583 ألف حالة وفاة، و2.326.320 ألف متعافى.

وفى مصر بلغ إجمالى عدد الإصابات 17967 اصابة و 783 حالة وفاة و 4900 متعافى.

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وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولى قد وافق مؤخرا على تقديم 50 مليون دولار لجمهورية مصر العربية كاستجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولى يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار ويمثل دعم فورى لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار وهو الحد الأقصى المتاح فى اطار حزمة التمويل السريع قياسا على التعداد السكانى التى حددتها مجموعة البنك الدولى، حيث تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 50 مليون مواطن على 35 مليون دولار، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 100 مليون مواطن على 50 مليون دولار ومنهم مصر، والدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون مواطن على 100 مليون دولار والدول التى يصل عدد سكانها إلى مليار مواطن على 250 مليون دولار والدول التى يتجاوز عدد سكانها المليار مواطن على 350 مليون دولار.