شكرا لقرائتكم خبر عن استقالتك شهادة خيانتك.. هاشتاج يثبت موقف الخيانة على الأطباء المستقيلين من الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك هاشتاج "استقالتك شهادة خيانتك" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، بعد الأنباء التى تم تداولها عن إعلان عدد من الأطباء استقالتهم فى ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بمصر خلال مواجهة فيروس كورونا.

وتنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قال أحد المغردين:" على وزارة الصحة قبول استقالة الأطباء فورا وسحب تراخيص مزواله المهنة فى مصر ..والتعامل معهم مثلما يعامل الجندى الهارب من ميدان المعركة..فى المعارك الجنود والضباط يموتون من اجل بلادهم وشعوبهم ..ومصر الأن فى معركة مع فيروس خطير".

وقالت آخرى:"موضوع ظاهرة استقالة الأطباء فى شئ مقلق لأنه يدخل فى إطار الحملة الممنهجة و التوقيت غريب جدا بس أكيد أنا مع حضرتك اللى عايز يمشى يدفع تكاليف تعليمه المجانى فى الكليات المصرية".





وكتب محمد، "المطلوب قبول استقالة الأطباء ومنعهم من السفر لتلبية نداء أمريكا لأطباء العالم بالعمل مقابل إقامة وجنسية مع تطبيق قانون الجندى الهارب من المعركة مع ممنوع التراجع عن الاستقالة، هما استقالوا ودا حقهم واحنا ناخد قرارات لمنع الفتنة والبلبلة اللى الاخوان الاطباء عايزين يعملوها.. خلصت".





من جانب أخر، وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفتح تحقيق عاجل وفوري فى واقعة وفاة الدكتور وليد يحيى عبدالحليم، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا بمستشفي المنيرة، وذلك فور علمها بالواقعة ، مؤكدة على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال وجود أي تقصير.

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وتتقدم وزيرة الصحة والسكان بخالص العزاء لأسرة الشهيد سائلة المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح بيان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.