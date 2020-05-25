مصر | بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر بلاغ لـ "أمن الدولة" يتهم منى بتحريض الأطباء على الإضراب ونشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا ضد الدكتورة مني مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، لتعمدها نشر أخبار كاذبة عبر شاشات القنوات المعادية للدولة وتحريض الأطباء أبطال الجيش الأبيض علي الانقسام والإضراب .

وقال صبري: تعرف معادن الجميع وقت الأزمات، تفرز الغث من السمين وتعرف من يقف في خندق واحد مع دولته وأجهزتها ومن ينجر بالتشكيك والاتهامات الباطلة لبئرالعداء للدولة، في وقت الحرب.

واستكمل صبري: "الجميع يعلم حجم التضحيات التي يقدمها أبطال القطاع الطبي في مصر، هم الأن على خط المواجهة الأول في عمليات قتال فيروس كورونا، تلك المعركة لا تقلدضراوة عن معركة دحر أذناب الإرهاب في سيناء، فالمقاتل المصري فدائي في الحالتين، وكذا العدو متشابه وهدفه سلب الحق في الحياة".

وأضاف صبري: "وسط حملات الدعم والشكر التي يقودها أبطال مصريين لدعم القطاع الطبي في مصر بكافة أفراده تخرج علينا الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباءالأسبق ( المبلغ ضدها ) بوابل من الهجوم على المنظومة الطبية في مصر؛ من مينا التي اعتادت أن تصطاد في الماء العكر، وتجري مداخلات مع قنوات الشرق ومكملين والجزيرة وتهاجم القطاع الطبي والمنظومة الصحية في مشهد أقل مايوصف أنه خروج عن المألوف ومحاولة لشق الصف وتكسير "المقاديف" وهدم الروح المعنوية لهؤلاء الأبطال والتحريض وباسلوب فج للأطباء لعمل اضراب عن العمل".

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