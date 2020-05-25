شكرا لقرائتكم خبر عن شعر بأعراض خفيفة ولم يتحرك.. وفاة صحفي بجريدة الوفد متأثرًا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين، الاثنين، وفاة الزميل أيمن عبدالحميد، الصحفي بجريدة الوفد، متأثرا بإصابته بفيروس «كورونا».

وقال ميري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وانا إليه راجعون.. نحتسب عند الله زميلنا أيمن عبدالحميد بصحيفة الوفد، والذى وافته المنيه متأثرا بإصابته بكورونا.. اللهم تغمده برحمتك وألهم أهله الصبر والسلوان».

من جانبه، كشف أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، أن الزميل الراحل يعمل بقسم الجمع بجريدة الوفد، وشعر أمس بأعراض خفيفة، إلا أنه لم يتحرك حتى وافته المنية اليوم، ثم اكتُشف بعد ذلك أنه كان مصابا بالتهاب حاد في الرئة وتوفي بـ«كورونا».

وأضاف عبدالمجيد لـ«المصري اليوم»: «تواصلت مع رئيس تحرير الوفد لتطهير المكان، خاصة أن الزميل كان متواجدا بعمله قبل وفاته بيوم، وعزل كل المخالطين له مع صرف مستحقاتهم كاملة».

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.