شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: تطهير وتعقيم 2250 واجهة منزل ومحل خلال أول وثاني أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتواصل أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وبحسب بيان، الاثنين، تولت مديرية الطب البيطري بخلال يومي عيد الفطر تطهير وتعقيم الديوان العام بمديرية الطب البيطري بالجيزة وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية الغربية شارع حكيم مرجان وشارع التعمير بحي العمرانية.
وفي حي الهرم تم تطهير وتعقيم شارع زغلول ومنطقة نزلة السمان وشوارع نزلة البطران شارع أبوالهول السياحي.
وفي حي بولاق الدكرور تم تطهير وتعقيم مرور فيصل من الخارج وشارع ترعة الزمر من ناحية بولاق الدكرور ومحطة مترو فيصل ومحطة كهرباء فيصل وبولاق الدكرور من الخارج بإجمالي 500 واجهة منزل ومحل وحديقة 6 أكتوبر بفيصل وشارع سلام من أول شارع ترعة الزمر حتى نهايته شارع الجمعية- شارع العشماوي – شارع عباس – شارع والفرن الجرناي وشارع أبناء الصعيد بإجمالي 1750 وجة منزل ومحل بمنطقة أبوقتادة- موقف السرفيس بشارع العشرين وابو قتادة وبولاق الدكرور.
وفي البدرشين تم تطهير وتعقيم عدد ثلاث منازل بقرية المرازيق التابعة لإدارة البدرشين البيطرية لحالات ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا ومستشفى البدرشين المركزي من الخارج والعيادات والاستقبال ووحدة الأشعة من الداخل.
وفي العياط تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي بواسطة إدارة العياط البيطرية، كذلك مستشفى الرمد.
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