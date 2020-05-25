شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: تعافي 19 حالة جديدة وخروجهم من مستشفيات العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج ١٩ حالة شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث تم خروج ٣ حالات شفاء من مستشفى العزل بفاقوس النموذجي للمرة الأولى في أقل من ٤ أيام، و١٥ حالة من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفى حميات الزقازيق.

وأوضح وكيل الوزارة في بيان، الاثنين، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وذلك بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية بمستشفيات العزل والحميات، مضيفًا بأنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع جميع الإجراءات الوقائية المنزلية، مشيرًا إلى أن إجمالي حالات الشفاء بالشرقية في تزايد مستمر، حيث بلغت حتى الآن ٩٧ حالة، في خلال ٣ أسابيع، منهم ٩٢ حالة بمستشفى العزل بالزقازيق، و٣ حالات بمستشفى فاقوس، و٢ حالة بمستشفى حميات الزقازيق.

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على المهام البطولية المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة، مثمنًا دورهم الوطني، وشعورهم بالمسؤولية في تأدية عملهم تجاه المواطنين بكل عزم وإخلاص وتفانٍ.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الإثنين، عن خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5481 حالة، من ضمنهم الـ 4900 متعافي.

وأضاف أنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 17967 حالة من ضمنهم 4900 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و783 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.