شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي للسفراء الأفارقة بفيينا: لا سلام دون القضاء على الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الاثنين، في الاحتفال السنوي بيوم أفريقيا، وهو الاحتفال بإنشاء الاتحاد الأفريقي، حيث بدأ الاحتفال بكلمة لرئيس جنوب أفريقيا الرئيس رامافوزا.

وألقت «والي» كلمة عبر الفيديو كونفرانس موجهة للسفراء الأفارقة في فيينا، حيث أكدت أنه لا تنمية بدون سلام، ولا سلام بدون القضاء على الإرهاب كما أكدت على أهمية مبادرة «إسكات البنادق»، ونادت بحماية المرأة والشباب.

وأشارت «والي» إلى مبادرة أنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة الموجهة، إلى الدول المانحة بإتاحة 200 مليار دولار لتمويل التنمية في أفريقيا، وإعادة البناء ومواجهة وباء كورونا الذي أدى إلى أثار إنسانية واجتماعية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الآثار الصحية التي من شأنها جميعًا التأثير على الاستقرار والسلم وإتاحة مساحة لعصابات الجريمة المنظمة والأنشطة الإرهابية وتجار المخدرات وتهدد بزيادة معدلات الاتجار في البشر مع تزايد معدلات الفقر وسوء التغذية.

كانت غادة والي أعادت فتح مقر الأمم المتحدة في فيينا في يوم 15 مايو الجاري، بعد شهرين من الغلق، وبعد انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، وقيام الحكومة النمساوية بالسماح بعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وشارك في هذه الاحتفالية سفراء الدول الأفريقية ورئيس وكالة الطاقة الذرية ومنظمة منع الانتشار النووي ورئيس مجموعة الـ77 وسفير مصر في فيينا.

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