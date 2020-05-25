شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: تعافي 122 مصابًا من «كورونا» ومغادرتهم مستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أبناء المحافظة وجميع المصريين المتعافين من فيروس كورونا المستجد، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا شعبا وقيادة، وأن نعبر من هذه المحنة أقوياء منتصرين ويدا واحدة في مجابهة الأزمات.

وشدد محافظ بني سويف في بيان الاثنين، على جميع أجهزة المحافظة ببذل كل ما في وسعها لمجابهة تداعيات تلك الأزمة ضمن خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه تم الاستعداد بالشكل المطلوب للتعامل مع اية سيناريوهات محتملة، وكل الأجهزة بالمحافظة مستعدة تمامًا لتنفيذ مهامها ومسؤوليتها تجاه إدارة الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا الملف أولوية قصوى وأولى للحكومة ويشهد متابعة على مدار الساعة من مجلس الوزراء.

جاء ذلك على خلفية تقرير مديرية الصحة بالمحافظة الذي تضمن تعافى 9 حالات جديدة من أبناء بني سويف من فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات التي غادرت مستشفى العزل إلى 122 حالة، بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، وحصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

ووجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، مشيدا بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أشاد محافظ بني سويف بخطة الدولة الشاملة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجابهة تلك الأزمة والتي تترجمها الحكومة لجهود نوعية وبطولية غير مسبوقة، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة، وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية «جيش مصر الأبيض» الذين ضربوا أروع الأمثلة في التفانى والإخلاص في أداء واجبهم بروح البطولة والعطاء.

وشدد محافظ بني سويف على ضرورة استمرار التزام المواطنين بالقرارات التي اتخذتها الدولة، وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان واتباع الاجرءات الوقائية أثناء الخروج أو العمل للعبور من الأزمة إلى بر الأمان، ومشددًا على أن أجهزة المحافظة لن تسمح بأي مخالفات للقرارات الوزارية، حيث أن صحة المواطنين وسلامتهم خط أحمر.

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