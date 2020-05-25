شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي يعدل مواعيد العمل بالبنوك للمواطنين.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر طارق عامر، محافظ البنك المركزي، الاثنين، قرارا بتعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفى بالنسبة للموظفين والجمهور، على خلفية قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر حركة المواطنين على كل الطرق من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».

وتضمن قرار محافظ البنك المركزى أن تكون مواعيد العمل للموظفين من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بينما تقررت المواعيد للجمهور من التاسعة والنصف حتى الثالثة عصرًا، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

كان البنك المركزي قد قرر تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة بالسوق المحلى بمناسبة عيد الفطر المبارك من الأحد ٢٤ مايو، ختى الخميس ٢٨ مايو، كما تقرر ان يستأنف العمل صباح الأحد المقبل الموافق ٣١ مايو.

تعديل مواعيد العمل بالبنوك