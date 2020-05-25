شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: دور بكل مستشفى عزل بسعة 20 سريرًا لمصابي الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة حرصت منذ بداية جائحة فيروس «كورونا» المستجد، على تخصيص دور بكل مستشفي عزل بسعة 20 سريرا لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، مؤكدة أن الوزارة تسعي جاهدة لحماية أطقمها الطبية، خلال مواجهتم للفيروس، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بتوفير أقصي سبل الرعاية للأطقم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة، في بيان الاثنين، إلى إصابة 291 من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل، بينهم 69 طبيبا وطبيبة، لافتة إلى وفاة 11 من الأطقم الطبية، وذلك منذ بداية الجائحة وحتى اليوم، مؤكدة أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات.

وتابعت الوزيرة أن الوزارة تتخذ كل الاحتياطات والإجراءات لحماية اطقمها الطبية من الإصابة حيث يتم إجراء تحليل لكل الأطقم عند دخولهم المستشفي لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفي بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء تحليل فورى لمن يظهر عليه أي أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية حيث تم إجراء 19 ألفا و578 تحليلا بالكاشف السريع، و8913 PCR، حتى الآن.

وفى إطار تذليل أي تحديات قد تواجه الفرق الطبية أثناء تأدية عملهم، قالت وزيرة الصحة إنه تم فتح قنوات تواصل مباشرة من خلال الخط الساخن للوزارة«105»، أو«رقم الواتس آب» المخصص لشكاوي ومقترحات الأطقم الطبية، حيث تم إستقبال 1180 طلب واقتراح وتم الاستجابة الفورية له، لافتة إلى أنه جاري تحصيص رقم «واتس أب» آخر بهدف زيادة قنوات التواصل الفعالة مع الأطقم الطبية.

وذكرت وزيرة الصحة أن فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات تقوم بصفة يومية بمراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، وتتأكد من التزام الأطقم الطبية باتباع بروتوكول مكافحة العدوي المعمول به في هذا الشأن للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس، مشيرة إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها 247ألف و840 كمامة «N95»، و37 ألف و500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و589 ألف و590 ماسك طبي، و33 ألف و160 قفازات طبية، و331 ألف و200 جوز قفازات طبية معقمة، و٤ آلاف و٧٢٥ نظارة حماية، و2745 طوق فيس شيلد، و12 ألف و650 فيس شيلد كامل، و147 ألف و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألف و49 بدلة طبية كاملة (افارول)، و2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل، مؤكدة على توافر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات للتاكد من توافر الحماية اللازمة للاطقم الطبية.

ونوهت أن فرق الدعم النفسي بمستشفيات العزل تقوم بصفة دورية بتقديم كل سبل الدعم للاطقم الطبية سواء للعاملين أو المصابين، لافتة إلى ان مديري مدريات الشؤون الصحية بالمحافظات يقومون بالتواصل المباشر مع الأطقم الطبية من المصابين لتقديم كافة سبل الدعم لهم.

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ووجهت وزيرة الصحة والسكان، الشكر لكل الأطقم الطبية وأسرهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم ومايبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر العظيم.