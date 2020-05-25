شكرا لقرائتكم خبر عن مبلغ مالي وهاتف وشيكولاته.. رئيس جامعة الزقازيق يقدم هدية السيسي لأسرة ممرضة توفيت بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق تهنئة العيد، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين، لأسرة عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، كبير فني التمريض بمستشفيات جامعة الزقازيق، والتى وافتها المنية داخل مستشفى العزل الخاص بالجامعة؛ متأثرة بإصابتها بفيروس «كورونا» المُستجد، ضمن تكريم أسر حالات الوفاة بالقطاع الصحى والجامعى نتيجة الإصابة بالفيروس، بتكريم شهداء الصحة من الأطباء والطاقم الطبي وتم تقديم المعايدة للأسرة نيابة عن الرئيس .

وضمت المعايدة، هدية الرئيس السيسى، مبلغ مالي، وعلبة حلاوة، وهاتف محمول، وشيكولاته، وبوكيه ورد، وأبلغ رئيس الجامعة، أسرة الممرضة «عواطف»، تحيات الرئيس السيسى، وقدم لهم التهنئة بعيد الفطر، وأكد لهم، تقديم أي خدمة تحتاجها الأسرة.

وتوجه رئيس الجامعة باسم هيئة التمريض والأطباء ومستشفيات جامعة الزقازيق وجميع منتسبي الجامعة، بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه وحرصه الشخصي على تكريم شهداء الجيش الأبيض، ودعم سيادته الكامل للأطقم الطبية بكل كوادرها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه قال محمود مدحت، نجل المتوفاة، إن «والدته كانت متفانية في عملها رغم معاناتها من الفشل الكلوي، إلا أنها كانت حريصة على مواظبة العمل»، موضحا أن تكريم الرئيس وسام على صدره، وكونه يرسل من ينوب عنه لتقديم واجب العزاء هذا تقدير كبير وخاصة أننا لم نقيم عزاء بسبب كورونا والحظر، وأن الرئيس يرسل قيادة الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، دا تكريم كبير أثلج صدورنا، وأنه لم يكن يتوقع هذا التكريم.

السيسي يرسل مندوبا لتهنئة أسرة ممرضة من مستشفيات جامعة الزقازيق توفيت بفيروس كورونا بالعيد

السيسي يرسل مندوبا لتهنئة أسرة ممرضة من مستشفيات جامعة الزقازيق توفيت بفيروس كورونا بالعيد