شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة صحة المرأة: سرطان عنق الرحم يصيب 8 من بين كل 10 سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن الأورام أحد مبادرات حملة 100 مليون صحة من مخاطر الإصابة بالسرطان، مؤكدة أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء من المرض، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك حملات كبرى تستهدف الكشف عن الأورام السرطانية خاصة سرطان عنق الرحم الذى يصيب 8 من بين 10 سيدات خلال فترة حياتهم.

وقالت مبادرة صحة المرأة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى بين السيدات بهدف دعم صحة السيدات المصريات أن هناك نوعين من السرطانات التى تهدد السيدات المصريات هما سرطانى الثدى وعنق الرحم وتابعت المبادرة: "يمثلان خطورة كبيرة على الصحة العامة والنفسية للسيدات".

وأوضحت المبادرة أن الإصابة بسرطان عنق الرحم يؤدى إلى نتائج خطيرة منها استئصال عنق الرحم والفشل الكلوى وعلق الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، بإن سرطان عنق الرحم يعد تانى أخطر أنواع السرطان التى يمكن أن تصيب السيدات، وتابع : لكن الخطورة تقل مع وجود الكشف المبكر، مشيرا أنه من السرطانات التى تُصيب السيدات فى الجزء السفلى من الرحم بسبب فيروس الـHPV الذى يعمل على تغيير خلايا عنق الرحم إلى خلايا سرطانية.

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ودعا إلى أهمية الكشف المبكر والفحص مرة كل 3 أو 5 سنوات لحماية المرأة من خطر سرطان عنق الرحم، الذى بدأ ينتشر بشكل كبير فى مصر، فى ظل غياب التوعية بطبيعة المرض وخطورته وسرعة انتشاره.

وتابع: لا يمكن اكتشافه بأعراض واضحة إلا بالكشف المُبكر، واستكمل: "بعض الإفرازات المهبلية عند السيدات ممكن تكون عرض ليه، أو حدوث تغيرات فى مواعيد الدورة الشهرية أو آلام أثناء العلاقة الزوجية"، كما أن الأعراض السابقة قد تكون مؤشرات لأمراض أخرى بسيطة أو التهابات عادية.

وأضاف العزب، أن من علامات الاصابة بالفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم، هو ظهور ما يعرف بـ"السنط" - هو عبارة عن بروز زائد فى الجلد- خاصة فى محيط منطقة الجهاز التناسلى للمرأة، منوها إلى أنه فور رؤية تلك العلامات يجب سرعة التوجه لإجراء الفحوصات اللازمة، مشيرا أن الراجل المصاب بـ"عين السمكة" قد يكون حاملا للفيروس المسبب لهذا المرض وقد ينقله بسهولة إلى زوجته خلال اللقاءات الجنسية.

وأشار إلى أن عوامل الإصابة بسرطان عنق الرحم، أبرزها التدخين، ضعف المناعة، العلاقات الجنسية المتعددة، النشاط الجنسى فى سن مبكر (الزواج المبكر)، والحمل لمرات عديدة، وتابع : أعراض سرطان عنق الرحم الأكثر تقدّمًا هى : نزيف مهبلى بعد الجماع أو فترات الحيض أو بعد انقطاع الطمث، إفرازات مهبلية مائية ودموية يمكن أن تكون ثقيلة ولها رائحة كريهة، وألم فى الحوض أو ألم فى أثناء الجماع.