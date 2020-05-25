شكرا لقرائتكم خبر عن 50 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 132 إصابة فى أسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت العربية فى خبر عاجل لها أن اسبانيا سجلت 50 وفاة جديدة بكورونا و 132 إصابة خلال 24 ساعة وعلى جانب أخر شهد إقليم الباسك التى تقع فى شمال إسبانيا، اليوم الإثنين، عودة عدد محدود من الطلاب و استقبالهم داخل الفصول الدراسية، و أصبح بذلك إقليم الباسك أول منطقة فى إسبانيا تسمح بعودة الدراسة، حيث استقبلت المدارس الطلاب بقياس درجة الحرارة قبل الدخول المدرسة.

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