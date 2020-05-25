الجيزة: تطهير وتعقيم واجهات 2250 منزلًا ومحلًا في أول يومين للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أكدت محافظة الجيزة، استمرار أعمال التطهير والتعقيم واتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

وقالت المحافظة، في بيان، اليوم الاثنين، إن أعمال التطهير والتعقيم تمت تحت إشراف الطب البيطري بالجيزة وذلك خلال يومي الأحد والاثنين أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وفي حي العمرانية، تم تطهير وتعقيم الديوان العام بمديرية الطب البيطري بالجيزة وشارع مستشفى الصدر بالعمرانية الغربية وشارع حكيم مرجان وشارع التعمير.

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وفي حي الهرم، تم تطهير وتعقيم شارع زغلول ومنطقة نزلة السمان وشوارع نزلة البطران شارع أبوالهول السياحي.

وفي حي بولاق الدكرور، تم تطهير وتعقيم مرور فيصل من الخارج وشارع ترعة الزمر من ناحية بولاق الدكرور، ومحطة مترو فيصل ومحطة كهرباء فيصل وبولاق الدكرور من الخارج بإجمالي 500 واجهة منزل ومحل وحديقة 6 أكتوبر بفيصل وشارع سلام من أول شارع ترعة الزمر حتى نهاية شارع الجمعية، وشارع العشماوي، وشارع عباس، وشارع الفرن الجرناي، وشارع أبناء الصعيد بإجمالي 1750 واجهة بمنطقة أبوقتادة، وموقف السرفيس بشارع العشرين وأبوقتادة وبولاق الدكرور .

وفي البدرشين، تم تطهير وتعقيم 3 منازل بقرية المرازيق التابعة لإدارة البدرشين البيطرية لحالات ثبت إبجابيتها لفيروس كورونا، ومستشفى البدرشين المركزي من الخارج والعيادات والاستقبال ووحدة الأشعة من الداخل.

وفي العياط، تم تطهير وتعقيم مستشفى العياط المركزي، وإدارة العياط البيطرية .