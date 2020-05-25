"العناني" يبحث مع نظيره اليوناني سبل التعاون في القطاع السياحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أجرى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره اليوناني هاريس تيوهاريس، لبحث سبل التعاون بين البلدين في القطاع السياحي والاستعدادات والإجراءات الاحترازية في الدولتين لاستقبال الزائرين، حيث أعلنت اليونان استعدادها لاستقبال السياحة الخارجية من بعض الدول في العالم مع بداية شهر يوليو.

وخلال الاتصال الهاتفي، ناقش الوزيران، دراسة كيفية التكامل في المجال السياحي عن طريق عمل اتفاقية ثنائية بين البلدين ذات ضوابط صارمة للحفاظ علي صحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، وذلك بعد عودة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

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كما بحث الوزيران، عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة على زيارة مصر واليونان، لخلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن أولى لقاءات الوزيرين كانت في فبراير الماضي خلال أولى جولات وزير السياحة والآثار الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، بناءً على الدعوة الموجهة إليه من الجانب اليوناني، خاصة في ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وتم حينذاك مناقشة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانئ المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية وذلك لتقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية في ظل وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر وخاصة تلك الموجودة علي مسار العائلة المقدسة.