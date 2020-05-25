مغامرة "المشاغبين السبعة".. حل لغز السطو على سيارة سجائر في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم في تحديد وضبط المتهمين بالسطو على سيارة سجائر بمحافظة الجيزة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث سطو على سيارة نقل وتوزيع السجائر بدائرة قسم العمرانية.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وبمشاركة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع الغرب.

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جهود البحث للمقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، توصلت إلى أن 7 متهمين، اعترضوا سيارة مُحملة بالسجائر بداخلها مبلغ 250 ألف جنيه، واعتدوا بالضرب على السائق ومساعده.

وأشارت تحريات الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية، إلى أن المتهمين استولوا على السيارة محتوياتها -تحت تهديد السلاح- ولاذوا بالهرب.

بمراجعة كاميرات المراقبة وخط السير، توصل الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، إلى هوية منفذي الحادث، وتمكنت مأموريات أشرف عليها العقيد محمد أمين مفتش الفرقة، من ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة وإعادة المسروقات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله المقدم أحمد حمدي، نائب مأمور قسم شرطة العمرانية، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.