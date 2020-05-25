محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: رسالة عبر تطبيق "واتس آب" لرقم الشكاوي المخصص من محافظة الجيزة للإبلاغ عن أي مخالفات لقرارات الغلق والحظر، كان بداية النهاية لحفل زفاف بمنطقة الطالبية. مسؤولو حي الطالبية تلقوا شكوى مرفقة بصور وفيديوهات عن إقامة حفل زفاف بشارع عثمان النعمان المتفرع من شارع الثلاثيني. أبلغ المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الطالبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، وجرى الدفع بقوة من فرقة الطالبية والعمرانية تحت إشارف العميد طارق حمزة، وتم فض حفل الزفاف ومصادرة كافة مشتملاته (مقاعد - سماعات - دي جي). وأجرى رجال الحي أعمال تطهير وتعقيم للشارع، واصطحبت قوة صاحب حفل الزفاف إلى ديوان القسم للتحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تفض حفل زفاف في الطالبية.. وتطهير الشارع ومصادرة "الدي جي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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