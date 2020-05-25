أخبار مصر | إنفوجراف..27 مستشفى عام ومركزي بالقاهرة لاستقبال مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجراف..27 مستشفى عام ومركزي بالقاهرة لاستقبال مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصصت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، 320 مستشفى لعلاج مصابي فيروس كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة، والتشخيص طبقًا لتعريف الحالة، مع مراعاة التاريخ المرضي لكل مريض.

وذكرت أن المستشفيات التي يتم تفعيل تقديم الخدمة الطبية بها لمصابي فيروس كورونا، تباعًا، خلال هذا الأسبوع، تغطي كافة محافظات الجمهورية.

وتشمل مستشفيات محافظة القاهرة الكبري 27 مستشفي على النحو التالي:

1- جراحات اليوم الواحد بالبساتين

2- جراحات اليوم الواحد بمدينة نصر

3- جراحات اليوم الواحد بالزاوية الحمراء

4- جراحات اليوم الواحد بالمرج

5- تأمين صحي المقـطم

6- تأمين صحي شبـرا

7- تأمين صحي النصر بحلوان

8- منشية البكري العام

9- المنيرة العام

10- حلوان العام

11- القاهرة الجديدة المركزي

12- الساحل

13- المطرية

Advertisements

14- أحمد ماهر

15- الجمهورية

16- القبطي

17- مبرة المعادي

18- مبرة مصر القديمة

19- الإصلاح الإسلامي

20- شبرا العام

21- الخزندار العام

22- دار السلام العام

23- روض الفرج العام

24- عين شمس العام

25- الشروق المركزي

26- التبين المركزي

27- صيدناوي

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المواطنين في حال ظهور أعراض فيروس كورونا، التوجه إلى أقرب مستشفى لمحل السكن ضمن المستشفيات ال 320 التي تم تخصيصهم لعلاج مصابي كورونا، لتلقي الخدمات الطبية كاملة، حيث سيتم استقبال المرضى بتلك المستشفيات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم.

ونعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، شهداء الواجب من الأطقم الطبية الذين توفوا أثناء تأدية الواجب الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسي تضحياتهم الثمينة والتي أصبحت وسام على صدورنا، كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والعاملين في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم والتصدي لفيروس كورونا.

كما اطمأنت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات، مشيرًا إلى أن الوزيرة وجهت بزيادة مخزون المستشفيات من المستلزمات بكميات كبيرة حتى يصبح بكل مستشفى مخزون يكفي لفترات طويلة، كما تابعت الوزيرة الحالة الصحية للمرضى المتواجدين بمستشفيات العزل، وسير العمل باستراتيجية تحويل الحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج إلى بعض الفنادق ونزل الشباب، لاستكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.