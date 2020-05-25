أخبار مصر | هاشتاج "متضامن مع أطباء مصر" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "متضامن مع أطباء مصر" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصدر هاشتاج "متضامن مع أطباء مصر" موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وشارك فيه الالاف المواطنين عقب وفاة 4 أطباء أمس الأحد، إثر إصابتهم بفيروس الكورونا المستجد.

وعبر مغردون عبر موقع تويتر، عن بالغ حزنهم وغضبهم، وتخوفهم من ارتفاع استقالات الأطباء، مطالبين وزارة الصحة والسكان بتوفير الحماية اللازمة إلى أطباء مصر، وزيادة عدد مستشفيات العزل الصحي.

وقال أحد المغردون، عبر الهاشتاج: "‏حماية الأطباء وأطقم التمريض.. وفرق المساندة هي أقل ما يجب أن تقوم به وزارة الصحة.. أسألكم الدعاء لهم جميعًا بالسلامة".

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وأشار آخر: "الغوا البروتوكول القاتل خصصوا لهم مستشفيات عزل ممتازة.. ارفعوا بدل العدوى معاش ومكافأة إصابة عمل".

بينما طالب أخر الأطباء: "زميلك تعبان وعنده كورونا وحالته بتتدهور اتعامل معاه فورا احجزه عندك في رعاية المستشفى اللي هو فيها متدورش على مكان في مستشفى عزل مش هتلاقي.. البس الحماية وخد احتياطاتك واتعامل مع زميلك متسيبش زميلك قدام عينك عشان مفيش مكان في العزل".