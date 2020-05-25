أخبار مصر | هاشتاج "متضامن مع أطباء مصر" يتصدر تويتر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر هاشتاج "متضامن مع أطباء مصر" يتصدر تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعبر مغردون عبر موقع تويتر، عن بالغ حزنهم وغضبهم، وتخوفهم من ارتفاع استقالات الأطباء، مطالبين وزارة الصحة والسكان بتوفير الحماية اللازمة إلى أطباء مصر، وزيادة عدد مستشفيات العزل الصحي.
وقال أحد المغردون، عبر الهاشتاج: "حماية الأطباء وأطقم التمريض.. وفرق المساندة هي أقل ما يجب أن تقوم به وزارة الصحة.. أسألكم الدعاء لهم جميعًا بالسلامة".
وأشار آخر: "الغوا البروتوكول القاتل خصصوا لهم مستشفيات عزل ممتازة.. ارفعوا بدل العدوى معاش ومكافأة إصابة عمل".
بينما طالب أخر الأطباء: "زميلك تعبان وعنده كورونا وحالته بتتدهور اتعامل معاه فورا احجزه عندك في رعاية المستشفى اللي هو فيها متدورش على مكان في مستشفى عزل مش هتلاقي.. البس الحماية وخد احتياطاتك واتعامل مع زميلك متسيبش زميلك قدام عينك عشان مفيش مكان في العزل".
من جهة أخرى، قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يتمنى أن يرى استقالات جماعية في صفوف الأطباء في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، معقبا "عبارات الشكر المعنوية وحدها لا تكفي ويجب الإسراع في تخصيص مستشفى عزل للأطباء المصابين وحمايتهم ودعمهم".
جاء ذلك بعد تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور يفيد بأن أطباء مستشفى المنيرة العام قدموا استقالات جماعية، وهو ما نفاه مدير المستشفى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قائلًا: "الاستقالات على السوشيال ميديا ولم يتقدم أحد باستقالة حتى الآن".