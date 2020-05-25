مصر | "هترجعي معايا البيت".. سائق توك توك يقتل 'حماه' في ليلة العيد بكرداسة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر "هترجعي معايا البيت".. سائق توك توك يقتل 'حماه' في ليلة العيد بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ليلة عيد الفطر المبارك، وقعت مشاجرة داخل منزل الشهير بـ" أبو عبد الله"، بين كريمته الحامل في الشهر الثامن، وزوجها سائق التوك توك الثلاثيني العمر، بسبب تركها منزل الزوجية، يوم الثلاثاء، من الأسبوع الأخير في شهر رمضان، وعلى إثرها، تركت منزلها، وتوجهت إلى منزل أسرتها بقرية أبو رواش، التابعة لمركز كرداسة.

حاول الزوج حل الخلاف بينه وبين زوجته، وإرجاعها إلى منزل الزوجية، لكن باتت محاولاته بالفشل، مما دفعه إلى التوجه إلى منزل أسرتها بقرية أبو رواش، وكان حينها تجلس زوجته ووالدتها في المنزل، ووالدها خارجه، وبالتفاهم معها، بدأ الخلاف يشتد بينهما، وصوت الشجار يرتفع، وبدخول الأم وجدته يخنق ابنتها، وأثناء محاولتها الدفاع عنها والشجار معه، تصادف حضور الأب.

تدخل الأب الأربعيني العمر، لفض الشجار بين ابنته الحامل وزوجها، وحال وقوفه أمامه استل سائق التوك توك، سكين، وسدد طعنتين نافذتين بجسد "حماه"، وأسقطه قتيلا غارقًا في دمائه.

وسدد سائق توك توك، بمركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، طعنتين نافذتين بجسد والد زوجته "حماه"، بعد وقوع مشاجرة بينه وبين زوجته، في ليلة عيد الفطر المبارك، لرفضها العودة إلى منزل الزوجية، وعلى إثرها تدخل والدها لحلها، وقُتل أثناء ذلك، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

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وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بانتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين أنه وقعت مشاجرة بين سائق توك توك ثلاثيني العمر، وزوجته داخل منزل أهليتها، في ليلة عيد الفطر المبارك، بسبب رفضها العودة إلى منزل الزوجية، والمكوث بمنزل أسرتها.

تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، توصلت إلى أن المشاجرة تطورت بين سائق التوك توك وزوجته، مستغلا عدم تواجد والدها بالمنزل، وحاول خنقها بيده، مما دفعها إلى الصراخ وتدخلت والدتها لفض المشاجرة بينهما.

وأضافت التحريات أنه أثناء ذلك حضر والدها، وحاول فض الخلاف بينهما، والدفاع عن ابنته، فاستل الزوج سكينا، وسدد طعنتين بجسد والد زوجته "حماه"، أسقطه قتيلا غارقًا في دمائه، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.