مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: "متحفظ عليه بقسم الطالبية"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 06:22 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: "متحفظ عليه بقسم الطالبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

القبض على مازن إبراهيم.. ومصدر: "متحفظ عليه بقسم الطالبية"

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن أجهزة الأمن نجحت في إلقاء القبض على الشاب مازن إبراهيم على خلفية اتهام فتاة التيك توك "منة عبد العزيز" بالتعدي عليها بالضرب والاعتداء الجنسي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مأمورية للقبض على "منة عبد العزيز" بعد الوصول لمكانها

تكثف أجهزة الأمن، من جهودها لضبط فتاة التيك توك "منة عبد العزيز" على خلفية اتهامها لـ "مازن إبراهيم" بالضرب والاعتداء الجنسي خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي.

"اختلفوا على بيع الهيروين فذبحوه".. تفاصيل قتل شاب في حلوان

كشفت تحقيقات نيابة حوادث حلوان الكلية عن الاعترافات التفصيلية لأربع متهمين في واقعة ذبح وحرق جثة شاب وإلقائها داخل مبنى مهجور.

ضبط 5 آلاف شخص اخترقوا حظر التجوال خلال 24 ساعة

نفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة المختلفة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية، وأسفرت الجهود عن ضبط (5984) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين خلال 24 ساعة.



بيان من الداخلية حول التزام المواطنين بقرارات الحكومة أول أيام العيد

أعلنت وزارة الداخلية، أن أجهزتها تواصل على مدار الساعة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الإحترازية خلال فترة اجازة عيد الفطر، التى تهدف إلى الحد من إنتشار فيروس "كورونا" من خلال إنتشار القوات بالشوارع والميادين لمتابعة غلق المولات والمحال التجارية والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.